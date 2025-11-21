ソフトバンクの大津亮介投手（26）が20日、来季の開幕ローテーション入りと1年間のローテ死守を誓った。選手会ゴルフに参加した右腕は「来季はさらに大事な年になる。来年こそは1シーズンフルで戦えるようにしたい」と意気込んだ。今季の春先は結果が出なかったが、夏場以降に調子を上げて12試合で6勝2敗、防御率1・92をマーク。来季からは背番号を「26」から、憧れの金子千尋（日本ハム投手コーディネーター）らが付けた「19