札幌・南警察署は2025年11月20日、札幌市南区でクマの目撃情報があったと発表しました。クマが目撃されたのは札幌市南区川沿18条1丁目の石山大橋付近です。警察によりますと、11月20日午後10時半ごろ男性が自転車で石山大橋を走行中、茂みが大きくガサガサと揺れたためそちらを確認すると黒い塊が見えました。その後「クマみたいなのを見た」と警察に通報しました。現場付近では同日午後7時ごろにも、付近を歩いていた男子高校生が