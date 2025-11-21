オリンピアンが麻薬王に転落だ。英国メディア「デーリー・メール」などによると、２００２年ソルトレークシティー五輪スノーボード・パラレル大回転にカナダ代表で出場したライアン・ウェディング（４４）について、米国務省は逮捕につながる情報に対し報奨金を１５００万ドル（約２４億円）に引き上げた。同メディアによると、ウェディングは、１０億ドル（約１５７０億円）規模の麻薬密輸組織を率い、複数の殺人を首謀した容