米国・ＡＥＷの「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」＆「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」３時間スペシャル（マサチューセッツ州ボストン）が、１９日（日本時間２０日）に放送され、ＡＥＷ女子世界タッグ王座決定トーナメント初戦の準々決勝で、トニー・ストーム＆白川未奈が里歩＆アレックス・ウィンザーを下してベスト４に進出した。初代女子タッグ王座を争うトーナメントを前に、先週のチーム対抗戦「ブラッド＆ガッツ」では、白川がメーガン・ベー