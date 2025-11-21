ザ・ストーン・ローゼズおよびプライマル・スクリームのベーシストとして知られるマニ（本名：ゲイリー・マイケル・マウンフィールド）が63歳で亡くなった。兄のグレッグ・モウンフィールドがSNSで訃報を伝えており、「最も重い心を抱えながら、弟の訃報をお知らせします」と述べ、2023年にがんで亡くなった妻イメルダと「ふたたび巡り会えたでしょう」と付け加えた。死因については公表されていない。ストーン・ローゼズのイアン