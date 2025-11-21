◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）この道ひと筋４７年。５つの厩舎を渡り歩いてきた大ベテラン・小川厩務員は、芦毛の人気者、ガイアフォースと１０度目のＧ１に挑む。前走の富士Ｓで約３年ぶりの復活Ｖ。「スタンドからの拍手がもう、ほんまに鳥肌もんやった。ありがたいし、改めて人気があるなと思った」としみじみ。厩舎に届くファンレターには、お礼の返信を欠かさない。デビュ