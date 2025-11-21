「最高傑作!!」ユーミンこと歌手の松任谷由実（71）の全国ツアー「THE WORMHOLE TOUR 2025-26」が17日、東京・府中の森芸術劇場どりーむホールでスタートした。今回のツアーは18日に発売された40枚目のオリジナルアルバム「Wormhole/Yumi AraI」と連動し、来年の12月まで72公演を開催する。【写真を見る】ニューアルバムも好発進で笑顔を見せるツアーリハ中のユーミンすでに大ベテランとなったユーミンにとって、異例のロング