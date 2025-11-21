俳優の鈴鹿央士（２５）が２０日、発売中の来年のカレンダーについてスポーツ報知にメッセージを寄せた。今作のテーマは「裏表で魅せる×ｗｏｎｄｅｒ」。卓上カレンダーの表と裏が連動し、写真も関連づけて楽しませる作りになった。鈴鹿は「毎月どんなものになっているか、楽しんでもらえたら幸いです。衣装も、今までにない自分を見せられたと思います」と手応えを明かした。