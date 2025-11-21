11月14日の金曜日、午後5時を過ぎると新聞社やテレビ局が一斉にニュース速報を流した。全国のスーパーで販売されたコメ5キロの平均価格が3日から9日の週で4316円に達し、過去最高を更新したと農林水産省が発表したのだ。これまでの最高価格は5月12日から18日の週で平均4285円だった。（全2回の第1回）＊＊＊【写真】大木にクッキリ刻まれたクマの爪痕、綺麗に整えられていた棚田は荒れ放題に…農地が荒廃すると何が起きるのか