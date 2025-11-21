今夏に相次いだプロボクシング界の死亡事故を二度と起こさないための取り組みが世界３階級制覇・中谷潤人（２７）らが在籍するＭ・Ｔジムで行われている。同ジムの村野健会長（６０）は同じ神奈川・相模原市にある「にしもと脳神経外科クリニック」の西本英明院長（５０）に協力を要請。リング禍防止に試合前のＭＲＩ検査を義務づけるなど、対策を指導している西本医師に話を聞いた。（取材・構成＝谷口隆俊）×××