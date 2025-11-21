◆男子プロゴルフツアー ダンロップフェニックス 第１日 （２０日、宮崎・フェニックスＣＣ、賞金総額２億円優勝４０００万円、観衆２１０１）２０１４年大会覇者で日本ツアー今季初参戦の松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝は６バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７０で回り、首位と６打差の２７位で初日を終えた。ティーショットに苦戦しながらイーブンパーにおさめ、２０１６年三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ以来の