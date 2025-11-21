本日11月21日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は2時間スペシャル。本日公開の映画『果てしなきスカーレット』でベネチア国際映画祭に招待された芦田愛菜のベネチア旅に「沸騰ワード10」が初密着！今回、憧れ続けていた街 イタリア・ベネチアを初訪問。世界文化遺産であるベネチアの美しい街並みや伝統工芸品を見て回り、番組初！豪華な宮殿を貸し切り、世界最大級の名画との対面に大感動。さらに映画『果てし