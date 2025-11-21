巨人は２０日、短距離を速く走るための独自メソッドを持つ「走りの学校」の和田賢一氏（３７）らを、講師として４年連続でＧ球場に招き指導を受けた。午前は育成選手を中心にトレーニング法と走り方のフォーム指導が行われ、午後からは門脇や浅野ら、走塁技術の向上が期待される選手１７人を対象に盗塁や帰塁等、より野球の技術へとつなげるための新たな試みも行われた。ロッテ、中日で１２年間現役でプレーした加藤翔平記者が、