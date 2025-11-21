お笑いコンビ「コットン」の西村真二が２０日までに自身のＳＮＳを更新。１９日に行われた、マクドナルドの新ＣＭ発表会に出席した際の制服姿を披露した。インスタグラムに「大好きなマクドナルドの店員さんにならせてもらいました！」と書き出し、相方・きょんとのマクドナルドの制服姿での２ショットを披露した。この投稿には「マクドバイトしてた私歓喜」「クルー制服着てるの可愛い」「似合ってる」「おでこ出してるのも