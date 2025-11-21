µð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÁö¤ê¤Î³Ø¹»¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡¢Ìó£´»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸áÁ°¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë´ðÁÃÅª¤ÊÆâÍÆ¤Î¹ÖµÁ¤ò£±»þ´ÖÈ¾¼õ¹Ö¡£ÏÂÅÄ»á¤Ï¡Ö¾åÈ¾¿È¤ÎÏÓ¤Î¿¶¤ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¤¬²¼È¾¿È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¡£¤Þ¤º¤ÏÂ­¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡×¤È¡¢²¼È¾¿È¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£¸á¸å¤ÏÂ­¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µ¢ÎÝ¤Ç¤ÎÂ­¤Î±¿¤ÓÊý¤ä¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÄÉ¤¤Êý¤Ê¤É¡¢¤è¤êÌîµå¤ËÆÃ²½