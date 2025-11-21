小学生のときに出演したドラマ『凪のお暇』『テセウスの船』（ともにTBS系）などで、その美少女ぶりと演技力が注目を集め、2023年の大河ドラマ『どうする家康』（NHK）の茶々役では、中学生とは思えない貫禄を漂わせた、女優の白鳥玉季（15）。深紅のドレスを纏って現われた彼女に思わず「すっかり大人の女性になりましたね」と声をかけると、「はい、もう身長が伸びないみたいです……」と残念そうに肩を落とし、まだまだ子