子どもを持つ前の自分が好きだったもの、大切にしていたもの。たくさんあったはずなのですが、いまや我が家には自分テイストの面影もありません。好みやデザインより安全性と実用性。壊れる・汚れるは当たり前ですから選ぶものの基準も当たり前に変わる。でもそのことを嫌だと思っているわけではなくて、逆に子どもを持ったからといって必ずしもそうなるべきとも思っていなくて。なんだかんだ折り合いをつけながら移行し続けてきた