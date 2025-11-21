※経済指標 【米国】 ＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（9月）22:30 結果11.9万人 予想5.1万人前回-0.4万人（2.2万人から修正） ＊失業率（9月） 結果4.4％ 予想4.3％前回4.3％ ＊平均時給（9月） 結果0.2％ 予想0.3％前回0.4％（0.3％から修正）（前月比） 結果3.8％ 予想3.7％前回3.8％（3.7％から修正）（前年比） ＊フィラデルフィア連銀景況指数（11月）22:30 結果-1.7