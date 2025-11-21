約1年半の時を経て進化して帰ってきた岩本照主演の『恋する警護24時 season2』。本日11月21日（金）放送の第6話では、北沢辰之助（岩本照）たち警護チームがかつてない規模の警護任務に就くことに。さらに辰之助の恋、五十嵐事件にも衝撃展開が…。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！前回の第5話ラストで辰之助はついに過去と向き合う決意をし、父を殺した因縁の相手・漆原透吾（溝端淳平）との再会を果たした。しかし今回