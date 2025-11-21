三重県志摩市の国道で20日、82歳の男性がダンプカーにはねられ死亡しました。警察によりますと、20日午後5時半ごろ志摩市阿児町鵜方の国道260号で、市内に住む無職の世古俊彦さん(82)が、走ってきたダンプカーにはねられました。世古さんは頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。現場は片側1車線の道路で、ダンプカーを運転していた男性は「男性に気が付いてブレーキを踏んだが