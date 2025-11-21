JR東日本・ルミネ・高輪ゲートウェイエリアマネジメントは、2025年11月29日(土)から12月25日(木)まで「TAKANAWA GATEWAY CITY」で初となるクリスマスイベント「TAKANAWA GATEWAY CITY CHRISTMAS 2025」を開催します。期間中は、街全体がイルミネーションに包まれるほか、音楽・光・噴水が連動するショー、クリスマスマーケット、限定メニューも続々と登場します。テーマは「クリスマスが、やってきた。」イラストレーターSandra Na