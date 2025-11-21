ブラジルで開かれている気候変動対策を話し合う国際会議「COP30」の会場内で20日、火災が発生しました。煙を吸って治療を受けた人もいるということです。複数のメディアによりますと、ブラジル・ベレンのCOP30の会場内にあるサイドイベント用の大型テント施設で20日午後2時頃、火災が発生しました。炎が激しく燃え上がり、会合は中断され、建物内にいた数千人の各国の代表者や記者らが屋外へ避難したということです。炎はまもなく