日本ハム・細野が400万円増の年俸1700万円でサインした（金額は推定）。今季は先発6試合でプロ初勝利を含む3勝を挙げ、防御率1.51。「来年は勝負の年。100イニングを目標にやりたい」と先発ローテーション入りを目指す。来年1月は沢村賞右腕・伊藤に弟子入りし、エスコンフィールドで合同自主トレを予定し「緊張感を感じながらやれれば」と目を輝かせた。