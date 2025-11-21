日本ハムの2年目捕手・進藤が100万円増の年俸1200万円で更改した（金額は推定）。今季は13試合の出場だったが、プロ初安打をマークしてCSにも出場した。伏見が阪神へトレード移籍し、来季は出場機会増のチャンスとなり「今は守備型の捕手。野手全体で見た中でも打撃がいいと言われるぐらいになりたい」と打撃強化を図り1軍定着を狙う。