特殊詐欺による被害が統計開始以来最悪となる中道警と金融機関が最新の詐欺の手口などを共有する会議が開かれました。（2025年11月20日開催）会議には道警と道内の金融機関が参加し警察官を装って金をだまし取る「ニセ警察詐欺」の手口などを共有しました。道内の特殊詐欺の被害は先月末時点でおよそ17億9000万円と統計開始以来、最悪となっています。道警は、道内に本店を置く194の金融機関と詐欺被害にあっている可能性が高い口