NHKのドラマ『お父さんの季節』（1958〜60年度放送）、音楽バラエティー番組『夢であいましょう』（1961〜1965年度放送）などの人気テレビ番組での共演をきっかけに、親友同士になる渥美清さんと黒柳徹子さん。しかし、『お父さんの季節』での最初の出会いは衝撃的なものだったといいます。※本稿は山田洋次・黒柳徹子『渥美清に逢いたい』（マガジンハウス、2024年9月5日発行）の一部を抜粋・編集したものです。初対面の渥美清か