ソフトバンクの海野隆司捕手（28）が20日、長打力アップと先発マスク100試合以上を来季の目標に掲げた。福岡県内で開催された選手会ゴルフで周東、大津、上茶谷と同組でラウンド。リーグ2連覇に貢献した扇の要は「来季はスタメンで100試合以上は出たい。それと同時に長打力も上げたい」と意欲を語った。6年目の今季はキャリアハイの105試合に出場し、そのうち82試合がスタメンマスクだった。巨人にFA移籍した甲斐の穴を埋める