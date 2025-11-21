札幌・西警察署は2025年11月20日、住居侵入と窃盗の疑いで、大阪市に住む福祉支援員の男（42）を逮捕しました。男は2024年3月7日午後0時ごろから午後5時前までの間、札幌市中央区宮の森の事務所兼住宅に侵入し、現金約23万円のほか腕時計など44点（時価合計961万5000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。2024年3月7日、被害にあった家に住む女性から「窓ガラスが破壊され、寝室から20万円入った封筒などが盗まれた」と警察に通