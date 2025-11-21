「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）競馬発祥の地から、実力馬が新たなタイトルを求めて海を渡ってきた。英国馬ドックランズは２０日、京都芝の最終追い切りでラスト１Ｆ１１秒６で伸び、躍動感十分の動きを披露。欧州で善戦を続ける５歳馬が、レース史上初となる外国馬によるＶをつかみ取る。英国からの刺客が堂々たる動きだ。今年の英国Ｇ１・クイーンアンＳを制したドックランズが、京都競馬場の芝で最終追い。外回りコ