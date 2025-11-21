札幌・東警察署は2025年11月20日、酒気帯び運転と信号無視の疑いですべて自称の札幌市厚別区の会社員の男（47）を現行犯逮捕しました。男は11月20日午後2時前、札幌市東区東苗穂1条1丁目の道路で酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、信号無視をした疑いが持たれています。警察によりますと当時、交通取り締まり中だった警察官が信号無視をした男の車両を発見し、話しを聞いたところ、男から酒の匂いがしたためアルコール検査