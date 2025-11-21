「東スポ杯２歳Ｓ・Ｇ２」（２４日、東京）歴史をつかみにいく。ダノンヒストリーは２０日、レーンを背に美浦Ｗへ。直線で強めに追われ、６Ｆ８５秒４−３６秒６−１１秒３の時計でミッキーダムール（２歳未勝利）と併入した。６月以来の騎乗となった鞍上は「併せ馬でいい脚を見せてくれた。新馬戦の時よりも落ち着きがあって、折り合いも付いていました」と気性面の成長を口にした。新馬戦はクロワデュノールが昨年６月に樹