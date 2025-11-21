21日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1460円安の4万8460円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9823.94円に対しては1363.94円安。出来高は1万9753枚だった。 TOPIX先物期近は3258ポイントと前日比54.5ポイント安、TOPIX現物終値比41.57ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48460 -1460 19753 日