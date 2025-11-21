店員から失礼な態度をとられたら、今後その店に行く気はなくなってしまう。投稿を寄せた兵庫県の40代女性は、スーパーのレジに並んでいたときに経験した出来事を振り返った。女性は、別の店で購入したキッチンペーパーをエコバッグに入れてレジに並んでいた。それを見た女性店員があらぬ疑いをかけてきた。（文：長田コウ）「それ以来、そこのスーパーで買い物に行かなくなりました」店員はあろうことか、女性に対して「会計が終わ