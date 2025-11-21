大分市で発生した大規模火災は出火から3日目を迎える中、燃え広がる危険がなくなったとして、鎮圧が発表されました。大分市佐賀関で今月18日に発生した大規模な火災。飛び火した無人島を含まない半島側では火の勢いが弱まり、燃え広がる危険がなくなったとして、きのう夕方、鎮圧が発表されました。大分市によりますと、連絡が取れなくなっている稲垣清さん（76）の住宅が火元とみられ、警察はここで見つかった遺体の身元の確認を