勤務先が不正を働いていたら、共犯になる前にさっさと辞めるしかない。投稿を寄せた60代男性は、半年で見切りをつけた職場での、衝撃的なエピソードを明かした。ケアマネージャーとして働いていた男性。その会社は介護業界で手広くいビジネスを展開していたようだが、実態は目を疑うものだった。「同時にやっている訪問マッサージと介護タクシーで、不正、架空請求、書類偽造が横行」なんと、違法行為がはびこる状態だったのだ。（