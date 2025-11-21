女子駅伝の日本一決定戦、クイーンズ駅伝（第45回全日本実業団対抗女子駅伝）が23日、宮城（6区間・42.195kmコース）で行われる。レースの中継中は、視聴者参加型のゲーム企画「TBSファンタジー駅伝®」を実施。昨年度開催された実業団駅伝の各番組（TBS放送）でも行われ、合計約22,000人が参加したデジタル連動施策で、今大会もレースとゲームを同時に楽しむことができる。【一覧】世界陸上マラソン7位小林香菜、不破聖衣来ら