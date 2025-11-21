キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は組織崩壊したコンサル会社の内情をお届け。数億円の損害を出しながら、新人を「入社初日の朝9時に追い返していた」という社長の非道ぶり。50代男性が給与を捨てて逃げ出した地獄の実態とは――。※※※※せっかく転職したのに、入社を後悔する会社もある。投稿を寄せた50代男性（企画・マーケティング／年収750万円）は、「社長を含めた