横浜市役所（資料写真）横浜市が２０２６年６月から、小児医療費無償化の対象を現行の中学３年生までから１８歳までに拡大する方針であることが２０日、関係者への取材で分かった。市は、関連費用を盛り込んだ補正予算案を２６日開会の市会第４回定例会に提出する予定。実施されれば、県内の３政令市では初めてとなる。複数の関係者によると、２５年度１２月補正予算案に盛り込まれるのは、実施に向けたシステム改修などの費用