名古屋市の60代の女性が、警察官を名乗る男に現金合わせて2290万円をだまし取られました。警察によりますと、先月16日から今月5日にかけて、昭和区に住む60代の女性に警察官を名乗る男から「あなたの口座に何億円ものお金が振り込まれている」「逮捕しなければならない」などと電話がありました。女性はSNSのビデオ通話で警察手帳を見せられ、「身の潔白を証明できる」などと説得され、3回に分け現金合わせて2290万円を振り