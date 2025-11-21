休日1日の平均家事時間共働きが主流でも、休日の家事時間は妻が夫の約2倍―。11月22日の「いい夫婦の日」に合わせてシチズン時計（東京）が実施したアンケートで、8割が共働きだと答えた一方、家事負担の夫婦間格差が大きい実態が浮き彫りとなった。夫婦の会話の平均時間は20年前から20分減少した。20〜50代の既婚男女計400人にインターネットで10月に調査した。「休日1日に家事に費やす時間」は、夫の8割が1時間以内としたが