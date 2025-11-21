映画『果てしなきスカーレット』が公開日を迎えた細田守監督のヒット作『竜とそばかすの姫』（2021年）が、きょう21日に日本テレビ系「金曜ロードショー」（後9：00〜後11：29※放送枠35分拡大、本編ノーカット）で放送される。【写真】モデルのような容姿！太陽みたいなルカちゃん『竜とそばかすの姫』は、母親の死により、心に大きな傷を抱えた女子高校生の主人公が、もうひとつの現実と呼ばれる50億人が集うインターネット