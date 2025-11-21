Snow Manをアンバサダーに起用しているPUMA JAPANが、11月14日から新たなキャンペーン「OWN YOUR MOMENT」をスタートさせた。 （関連：Snow Man、なぜ“初”の記録を更新し続ける？4作連続ミリオン、令和の音楽シーンで示す異例の成果） ■Snow Man、9人揃った時の魅力とは？ Snow Manは2022年にコラボ商品を発売して以降、度々ブランドの顔として活躍をしている。もちろん今回のキャンペー