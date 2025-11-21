巨人・萩尾匡也外野手（２４）が２０日、“誠也級ボディー”をつくり上げて、打ち勝つ決意を示した。今季は左太ももの肉離れの影響もあり、出場数はプロ入り後最少の９試合。勝負の来季４年目へ「とにかく打たないと試合に出続けられない。打撃でパワーアップしたい。モデルチェンジする」と悲壮な覚悟を口にした。逆襲のカギは肉体強化にある。「パワーがつけば逆に速い球もついていけるし、フィジカル的に成長しないとなかな