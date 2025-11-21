オリックスは高知・秋季キャンプを打ち上げ、山下が今オフに「シーズン完走ボディー」をつくり上げることを誓った。来季6年目のシーズンに向け、既に来季の開幕時まで逆算した練習スケジュールを組んでいる。「（健康体で迎えるオフは）初めてなので。このキャンプで結構、練習メニューの組み方の方向性が出た。開幕1軍を目指して、計画を立てたサイクルを継続して回す」プロ入り後初めて育成やリハビリの管轄を外れた今オフ