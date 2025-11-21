海外FA権を行使した中日・松葉がナゴヤ球場で自主トレし、現状について説明した上で「ある程度、自分の中で見切りを付けることは考えている」と語った。3年契約最終年だった今季は23試合で7勝11敗、防御率2・72。推定年俸5000万円で、金銭や人的補償が発生しないCランクとみられる。球団とは複数回にわたって話し合い、複数年契約を提示されるなど宣言残留も認められている。「ドラゴンズとは、いい話し合いができている。FA宣