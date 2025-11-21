広島・新井監督が、きょう21日に東京都内で開かれる「長嶋茂雄お別れの会」に出席するため、一足早く宮崎県日南市の秋季キャンプを離れた。同じ21日がキャンプ打ち上げ。練習前には若手選手に「投手も野手もレベルアップしている。オフをどう過ごすかで差がつく」と訓示した。他球団の実力者と自主トレをする選手もおり、「向上心を持って教えてもらうのはいいけど、取捨選択しないといけない。みんな良い感じできている。今や