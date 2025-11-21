厳戒態勢の中、開幕したドイツ東部マクデブルクのクリスマスマーケット＝20日（ロイター＝共同）【ベルリン共同】昨年12月に車が突っ込み6人が死亡、300人以上が負傷する事件が起きたドイツ東部マクデブルクのクリスマスマーケット（市場）が20日、開幕した。来月29日まで。会場がある市中心部への大型トラックの乗り入れが禁止されるなど厳戒態勢が敷かれた。DPA通信によると、当時現場に居合わせたという出店者の男性（75）