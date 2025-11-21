6月3日に89歳で他界した巨人終身名誉監督の長嶋茂雄さんをしのぶ「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が21日に東京ドームで開かれる。関係者の部は午前10時半に開会。特別映像が上映され、盟友のソフトバンク・王貞治球団会長（85）、愛弟子の松井秀喜氏（51）、俳優の北大路欣也（82）が「お別れの言葉」を述べる。参列者は球界や政界、芸能界などから2500〜3000人を予定。一般の部は午後3時に開場する。