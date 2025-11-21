配信シングル「YES」で、22日にデビューする男性6人組「TheRightLight」が本紙の取材に応じ、意気込みを語った。サザンオールスターズ、福山雅治（56）らを擁する芸能事務所「アミューズ」の若手有望株の6人。「みんなの日常を明るく照らせる国民的グループになりたい」と抱負を掲げた。デビュー曲は澄み切った風を思わせる爽快なポップソング。歌詞は勇気づけるポジティブな内容で、ショーン旺（15）は「つらくて落ち込ん