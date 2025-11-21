SnowManの目黒蓮（28）が20日、都内で女優の浜辺美波（25）とダブル主演した映画「ほどなく、お別れです」（監督三木孝浩、来年2月6日公開）の完成報告会に出席した。原作は長月天音氏の同名小説シリーズ。葬儀が題材の作品で「少しでも後悔のないように生きよう、大切な人を一秒でも1回でも多く大切にできる時間をつくろうと思える、希望を持てる作品」と話した。納棺師の資格を持つ葬祭プランナーという役どころで「着物